Calciomercato Napoli - Venerato: "Anche il Chelsea ci ha provato per Kim, offrendo Koulibaly e Pulisic"

Lo straordinario campionato con la maglia del Napoli di Kim Minaje ha attirato gli interessi di alcuni top club europei, soprattutto in Premier League. Il difensore coreano ha una clausola nel suo contratto che scatterà in estate in un determinato periodo. Del futuro dell'ex Fenerbahce ne ha parlato il giornalista Rai Ciro Venerato intervenuto a “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio.

“Per Kim, ormai, l’opzione United è sempre più concreta, seppur anche il Chelsea ci abbia provato. Il coreano a Napoli guadagna poco più di due milioni. In Inghilterra potrebbe aspirare ad un contratto che parta dagli otto milioni a salire. Il Napoli sperava in una scelta, da parte del coreano, che potesse essere anche più che professionale. Gli agenti, però, si sono mossi in direzione opposta. Per il sostituto si esclude sicuramente l’opzione ritorno di Koulibaly. Il club londinese aveva offerto sia il difensore che Pulisic. L’americano è un profilo che alla società partenopea interessa, anche se a frenare gli entusiasmo concorrono sia l’ingaggio dell’attaccante che il ruolo, attualmente coperto da Kvaratskhelia. Il senegalese, inoltre, guadagna dieci milioni netti e non rientra nei parametri azzurri. Il nome di Scalvini è tra i vari calciatori opzionati, anche se la valutazione dei bergamaschi è alta”, le parole di Venerato raccolte da Ilsognonelcuore.com.