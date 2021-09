Insigne lascia il ritiro della nazionale: "Per motivi personali"

Lorenzo Insigne lascia il ritiro dell’Italia alla vigilia della sfida con la Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar.

Come spiegato da Sky Sport, il capitano del Napoli ha salutato il gruppo per motivi personali (il padre deve sottoporsi ad un intervento chirurgico) ed è rientrato a Napoli. Per Insigne non ci sono problemi fisici e dunque dovrebbe essere in campo nella prossima giornata di campionato.

Lascia il ritiro azzurro anche Ciro Immobile per un infortunio muscolare.