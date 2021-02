Napoli, tegola Lozano: quanto resterà fuori

Per lui si parla di "distrazione muscolare"

L'entusiasmo per la vittoria contro la Juventus di sabato viene smorzato dall'ennesimo infortunio in casa Napoli. A pagare dazio, questa volta, è Hirving Lozano, sicuramente tra i migliori degli azzurri nelle ultime settimane. L'aggiornamento sulle sue condizioni è anticipato da La Repubblica: Il talento messicano avrebbe riportato "una distrazione muscolare" e dunque ne avrà almeno per tre settimane.

El Chucky, quindi, dovrebbe rientrare a marzo e sarà costretto a saltare il doppio confronto col Granada (in Europa League), ma anche le due sfide di Serie A contro Atalanta e i cugini del Benevento.