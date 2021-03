Napoli, arriva una buona notizia su Ghoulam

Dopo l'intevento al ginocchio sinistro, a cui si è sottoposto lunedì scorso a Roma presso la Clinica Villa Stuart, arriva una buona notizia per Faouzi Ghoulam.

Il terzino del Napoli - come riferisce il club partenopeo - è rientrato presso il proprio domicilio e ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, arrivano novità incoraggianti per Gattuso da Hirving Lozano: l'attaccante messicano nell'allenamento del venerdì ha svolto lavoro personalizzato e poi l'intera seduta in gruppo.