Serie A 2021-2022, Napoli e Salernitana non giocheranno mai contemporaneamente in casa

Prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per i due i club campani che militano nella massima serie

La Lega Serie A ha svelato i criteri di compilazione del calendario per il campionato 2021-2022, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata, rispetto all'andata.

Napoli e Salernitana non giocheranno mai contemporaneamente in casa. E' prevista, infatti, alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per i due i club campani per una migliore gestione dell'ordine pubblico.

Inoltre, nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano. Tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all'ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti.

Le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League/UEFA Conference League (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornate di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornate di ritorno).