Napoli, Kim è arrivato in Italia: il difensore coreano a Roma per le visite mediche

Manca ormai solo l'ufficialità per Kim a Napoli. Il difensore coreano è sbarcato questa mattina in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito a Roma presso Villa Stuart.

Il giocatore successivamente, in caso di esito positivo dei test, firmerà il contratto con il sodalizio partenopeo, che sborserà 20 milioni di euro al Fenerbahce per il suo cartellino.

Attesa per capire ora quando il 26enne si aggregherà ai suoi nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro.