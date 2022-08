Calciomercato Napoli - Navas torna tra i convocati nel Psg, 22 minuti in campo per CR7

Quelli di Keylor Navas e di Cristiano Ronaldo sono senza dubbio i nomi più caldi del mercato del Napoli.

Il portiere costaricano, dopo il problema fisico della scorsa settimana, è tornato regolarmente tra i convocati del tecnico del Paris Saint Germain Galtier per il match di campionato contro il Monaco in programma al Parco dei Principi domenica 28 agosto.

L'attaccante portoghese, invece, è sceso in campo per circa 22 minuti più recupero nel successo del Manchester United per 1-0 sul campo del Southampton subentrando a Sancho al minuto 68.