Calciomercato Napoli - Su Petagna irrompe il Besiktas

Il Besiktas irrompe su Andrea Petagna. Il prestigioso club turco avrebbe individuato nel centravanti del Napoli il rinforzo giusto per il suo attacco. A riferirlo è Fotomac.

Il 27enne attaccante azzurro viene ritenuto il profilo ideale per lo scacchiere di Valerien Ismael e per ricoprire il ruolo di punta centrale nel 3-4-3 del tecnico francese.

Per Petagna non mancano le richieste anche in Italia, con il Monza ed il Torino sulle sue tracce.