Napoli, per Fabian Ruiz c'è la possibilità di uno scambio tra 'partenti' con il Real Madrid

Il futuro di Fabian Ruiz resta uno dei grandi punti interrogativi di questa finestra estive di trattative per il Napoli. A 11 mesi dalla scadenza del contratto con il sodalizio partenopeo, il centrocampista spagnolo sembra al momento lontano dal rinnovo.

L'intenzione del club azzurro, come spiegato dal ds Giuntoli nelle passate settimane, è quella di trovare una soluzione, con una cessione o con un prolungamento dell'accordo.

L'intenzione dell'ex Betis sembrerebbe essere quella di tornare nella Liga, nonostante l'interesse nei suoi confronti di alcuni club inglesi. Dalla Spagna, però, le offerte per rilevare il suo cartellino latitano e all'orizzonte sembra esserci solamente l'ipotesi di uno scambio di calciatori.

Il Real Madrid, infatti, in cambio di Fabian Ruiz potrebbe offrire un altro centrocampista sul piede di partenza, Dani Ceballos, anch'egli con il contratto in scadenza fra 11 mesi.

Il nazionale spagnolo, 26 anni, dopo due anni in Premier League all'Arsenal, è tornato nella scorsa stagione al Bernabeu, dove però ha trovato spazio con il contagocce. Il Napoli al momento sembra essere interessato solamente a contropartite economiche, ma questa che porta a Madrid è una pista da tenere in considerazione per le prossime settimane.