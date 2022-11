Calciomercato - Di Lorenzo, l'agente: "Potrebbe rinnovare a vita con il Napoli"

"Il rinnovo di Di Lorenzo? Sì, è vicino, abbiamo iniziato a parlarne e proveremo a chiudere prima del ritorno in campo. Sino al 2027? Non ne abbiamo ancora parlato, potrebbe essere anche a vita, perchè il rinnovo non è calcistico ma societario, premiato dal club che ne vuole fare un proprio simbolo, riconosce i meriti della persona prima ancora che del calciatore". Così Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del rinnovo di contratto del capitano azzurro ai microfoni di Radio Marte.

"Giovanni dall’estate ha sensazioni positive, mi diceva che tutti i nuovi ragazzi che arrivavano erano portatori sani e costituivano un valore aggiunto, al di là della qualità tecnica", ha aggiunto Giuffredi.