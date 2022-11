Di Lorenzo: "Sarebbe un sogno vincere lo scudetto a Napoli e farlo da capitano come Maradona"

“Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Nessuno si aspettava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Dobbiamo continuare così, il campionato è ancora lungo". Dopo la partenza di Lorenzo Insigne ha ereditato anche la fascia di capitano: “Sto dando tutto me stesso per dimostrarmi all'altezza di questo ruolo, sarebbe un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona”. Così Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia del momento del Napoli.

Il capitano azzurro è pronto a portare un po' dell'entusiasmo del Napoli anche in Nazionale: “Chiaramente speravamo di essere al Mondiale, ma è andata così. Ora dobbiamo resettare tutto, creare un nuovo gruppo e un nuovo ambiente. Ci aspettano due amichevoli importanti per il ranking che vanno affrontate nella maniera giusta. Quest'anno a Napoli abbiamo perso pedine importanti, ma attraverso i giovani siamo ripartiti e spero che anche qui in Nazionale possa essere la stessa cosa. Mancini punta tanto sui giovani e anche noi dobbiamo metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio".