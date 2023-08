Calciomercato, un campione d'Italia con il Napoli poteva finire in Arabia Saudita

Tra i tanti calciatori che dall'Europa (e anche dall'Italia) si stanno trasferendo in Arabia Saudita poteva esserci anche Bartosz Bereszy?ski. Il terzino polacco, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, poteva approdare all'Abha Club, ma l'operazione sarebbe sfumata.

Secondo quanto riferisce Meczyki.pl, il tecnico polacco Czes?aw Michniewicz, neo allenatore dell'Abha, aveva chiesto alla sua nuova società l'ingaggio dell'ex azzurro. L'affare, però, non si sarebbe concretizzato perchè il club arabo non sarebbe stato in grado di presentare un'offerta alla Sampdoria, squadra che detiene il cartellino del 31enne.