Calciomercato Napoli, pista Arabia Saudita ancora aperta per Osimhen?

Resta ancora in piedi la pista Arabia Saudita per Victor Osimhen? Le ricche 'sirene' provenienti dal Medio Oriente per il centravanti del Napoli potrebbero non essersi allontanate definitivamente.

A riportare d'immediata attualità i 'rumors' di mercato è stato un 'giallo' social. Il noto giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico personale dell'attaccante azzurro, ha prima pubblicato e poi successivamente rimosso un tweet sull'argomento.

"Forse potrebbe indossare un altro 'blu'? Uno più scuro? I miei amici in Arabia sono positivi, soprattutto dal lato del giocatore", aveva scritto inizialmente Akatugba parlando di Osimhen, prima di cancellare il 'cinguettio'.