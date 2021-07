Bayern Monaco-Napoli, i convocati di Spalletti: tante assenze fra gli azzurri

Il tecnico azzurro porterà in Germania 20 calciatori per la sfida dell'Allianz Arena

Sono 20 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per l'amichevole contro il Bayern Monaco. Il tecnico del Napoli deve rinunciare ad alcuni uomini a disposizione.

Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo. Luperto, Ciciretti e Petagna non prenderanno parte alla trasferta di Monaco a scopo precauzionale e svolgeranno un lavoro personalizzato all’SSC Napoli Konami Training Center.

Questo l'elenco degli azzurri che prenderanno parte alla trasferta in Germania: Boffelli, Contini, Idasiak, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, Elmas, Gaetano, Lobotka, Machach, Zielinski, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino.