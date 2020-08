Barcellona-Napoli, Gattuso: "Insigne in campo se sarà al 100%"

"Affrontare il Barcellona è come trovarsi davanti l'Everest. Sappiamo che sarà una partita molto difficile e che dovremo fare una partita straordinaria sia dal punto di vista fisico che tecnico e forse anche così potrebbe non bastare". Così il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Barcellona.

L'allenatore azzurro ha parlato anche del possibile impiego di capitan Insigne: "Lorenzo si è allenato con la squadra, domani parlerò con lui e se sta al 100% giocherà. Viceversa non giocherà dall’inizio. Se si sente bene, metterà la fascia e andrà in campo. Valuteremo con lui e con i dottori".

“Giocheremo seguendo ciò che abbiamo fatto nelle ultime 12 gare dopo il lockdown. La nostra idea è puntare sul possesso palla, sulla compattezza e sulla concentrazione. Se leggiamo i dati, ci rendiamo conto di che tipo di calcio ci piace fare. Se avere organizzazione tattica significa essere difensivisti, accettiamo anche questa etichetta. Ma la realtà è diversa e noi proseguiremo sulla nostra idea di gioco”, ha proseguito Gattuso.

"Cosa dirò ai miei giocatori prima andare in campo? C'è poco da dire in queste occasioni. Non è il caso di caricare di tensione la squadra in queste circostanze. Io dico solo che in questi casi è bello pensare all'infanzia, ai sacrifici che si sono compiuti per arrivare a questi livelli. Bisogna ricordarsi sempre da dove siamo partiti", ha concluso il tecnico del Napoli.

🎙 #Gattuso “Quando ti abitui a vincere, vuoi vincere di continuo. Domani dobbiamo scalare l’Everest. Il @FCBarcelona_es è composta da grandissimi giocatori giovani, vederli giocare è uno spettacolo”

⚽️ #BarçaNapoli

🏆 #UCL



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6a9HZZPVhg — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 7, 2020

Insieme a Gattuso in conferenza stampa anche David Ospina: "C'è grande motivazione e tanta convinzione di poter far bene. E' stata una stagione particolare in cui abbiamo vissuto varie vicissitudini. Ma siamo riusciti a riprenderci e a seguire una strada precisa. Siamo qui e abbiamo la consapevolezza di giocare contro una squadra di livello mondiale, ma anche con la certezza di avere le nostre possibilità. Dobbiamo affrontare la gara lavorando da squadra vera, con mentalità, sacrificio, concentrazione e massima attenzione. Siamo cresciuti e vogliamo dimostrare di essere all'altezza di questa competizione".

