CALCIO A 5 - Il Napoli promosso in Serie A: 18 vittorie consecutive per gli azzurri

Un’attesa surreale, di 30 minuti, al triplice fischio di chiusura, per raccogliere tutte le emozioni possibili e poi esplodere di gioia. Il Napoli calcio a 5 batte il Melilli 7-0, ma la sua partita finisce in largo anticipo rispetto a quella di Cosenza, dove il Polistena

sta perdendo 2 a 1. E allora tutti in campo a vedere la diretta social dall’altro campo con l’antagonista degli azzurri che la ribalta a 5 minuti dalla fine (2-3).

Per festeggiare la promozione nella massima serie, il Napoli deve sperare in un pareggio o nella sconfitta. E allora, come nei film più belli, i padroni di casa la vincono 4-3. Il Napoli conquista la matematica promozione in serie A, felicità giunta con due giornate ufficiali ancora da disputare e due ulteriori gare da recuperare. Per ora 18 vittorie in altrettanti incontri disputati, cavalcata straordinaria coronata con il traguardo dell’élite del futsal italiano per l’annata ventura. Un obiettivo dichiarato sin dal principio e raggiunto in maniera incredibile.

“Un’emozione incredibile e difficile da raccontare – afferma il presidente Serafino Perugino, fondatore del club nel lontano 2012 prima con la denominazione Fuorigrotta e poi con quella attuale da quest’anno – I ragazzi, guidati da mister Piero Basile, hanno compiuto un’impresa, un percorso storico che è stato giustamente premiato. Desidero ovviamente ringraziare ogni singolo membro di questa grande famiglia, ognuno è stato fondamentale e merita un encomio particolare in un anno così complicato per chiunque. La dedica è, non c’è bisogno nemmeno di dirlo, per il nostro Marcolino. Ragazzo del settore giovanile scomparso due anni fa, vive quotidianamente con noi ed in ogni nostro gesto, sportivo o di vita che sia, ed è una gioia e un dovere per noi dedicargli successi

e trionfi”.

“Avevo già detto che quanto fatto è veramente fuori dal comune – dice mister Piero Basile - e i giocatori meritano tutti gli applausi. La serie A è un premio a tutti i sacrifici e gli sforzi compiuti dalla società e dai calcettisti, che hanno sempre lavorato con grande voglia e concentrazione senza mai lasciare nulla al caso”.