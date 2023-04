Festa Scudetto, l'appello degli Ultras: "Allo stadio con due bandiere. Una per chi non c'è più"

"Allo stadio con due bandiere. Una per chi non c'è più". Questo è l'appello del grppo Ultras Napoli '72 della Curva B in vista del match di domani contro la Salernitana che potrebbe regalare alla squadra azzurra il terzo Scudetto della sua storia. I supporters partenopei, in attesa dell'esplosione della grande festa, hanno un pensiero anche per chi non c'è più e non potrà vivere questo straordinario risultato, arrivato dopo 33 lunghi anni di attesa. Di seguito le parole del gruppo.

"Il destino sta per compiersi, lo straordinario spettacolo di colori azzurri che addobbano Napoli per la sua festa più bella dovrà essere solo antipasto a quello che auspichiamo colorerà l’arena Maradona domenica. Troppe ne abbiamo passate in questi trentatré anni, tante generazioni si sono succedute alimentate solo dal racconto, è il racconto che non ha mai fatto spegnere la fiamma della passione, è il racconto che da secoli da forza alla nostra identità, è il racconto che obbligherà tanti testimoni di domani a raccogliere la staffetta e diventar anch’essi paladini della narrazione.

Nel rispetto dei tanti che con il loro insegnamento e con i loro racconti ci hanno fatto innamorare di quei colori e purtroppo sono mancati, portate due bandiere, una personale ed un’altra per chi non c’è più’ed avrebbe meritato di esserci. Fate che lo sventolio si confonda con il cielo in un’enfasi di colori azzurri. Molte lacrime scenderanno, ma da lassù qualcuno sorriderà. Mio padre prima di me '72".