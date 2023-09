Di Lorenzo: “Dispiace non aver vinto ma ci rifaremo contro l'Ucraina”

"Al di là del pari in Macedonia, affrontiamo questa partita in maniera giusta, sapendo che è importante per la qualificazione. Il tempo per lavorare è stato poco ma siamo pronti per vincere domani sera". Lo ha detto a Skysport24 il difensore della Nazionale Giovanni Di Lorenzo in vista della sfida del 'Meazza' contro l'Ucraina, decisiva ai fini della qualificazione a Euro2024. "Col mister abbiamo analizzato la partita - sottolinea il capitano del Napoli, tornando sull'1-1 di Skopje - Ci sono state cose fatte bene, atteggiamenti giusti. Uno poi guarda solo il risultato, ma nella partita ci sono stati tanti episodi che potevano andare diversamente: dovremo essere più bravi e cinici domani sera per portare a casa il risultato".

"Lo spirito è quello giusto, siamo dispiaciuti per il pareggio dell'altra sera (contro la Macedonia, ndr). La squadra sta bene, siamo pronti per affrontare questa partita domani, è importante per il prosieguo del girone. Dispiace per il pareggio, ma c'è grande disponibilità da parte di tutto il gruppo, siamo tutti concentrati per portare in campo ciò che ci chiede il mister" ha concluso Di Lorenzo.