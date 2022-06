Turris, arriva il rinnovo di Santaniello. E la società svela la data del raduno e la location del ritiro

Serie C Girone C

Giornata proficua per la Turris di Antonio Colantonio. La compagine biancorossa ha annunciato il rinnovo di contratto per Emanuele Santaniello. Nonostante qualche stop fisico nel corso del campionato, l'attaccante ha dimostrato di essere una pedina valida nello scacchiere dei Corallini. La società non ha accettato le proposte giunte e non ha ascoltato i sondaggi delle pretendenti. Il centravanti si candida ad essere un elemento di valore nella brigata di Massimiliano Canzi: "S.S. Turris Calcio è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Emanuele Santaniello, che ha prolungato l’accordo per un’ulteriore stagione sportiva, legandosi al Club fino al 30 giugno 2024".

L’attaccante classe 1990 (11 reti e 4 assist nelle 27 presenze collezionate nell’ultimo campionato di C in maglia corallina) commenta con soddisfazione la firma: "Quando stai bene in una società e in un ambiente, non vedo perché non dare continuità al percorso. Non ho esitato, pertanto, di fronte alla proposta di prolungamento, che è sintomo di progettualità societaria e di rinnovata fiducia nei miei confronti. Ringrazio il direttore Primicile e tutta la dirigenza. Del resto, è stata sempre la mia priorità restare alla Turris. Mi prefiggo ogni anno di fare sempre meglio. Nella passata stagione, senza gli infortuni della seconda parte, avrei potuto dare un contributo ancora più importante, ma ora è inutile rammaricarsi. Mi sento bene e carico per ripartire. Anche il nuovo allenatore mi ha fatto sentire parte integrante del progetto e speriamo di aiutarci a vicenda nel conseguimento degli obiettivi che la nuova stagione ci presenterà".

Intanto, sono state svelate le date della pre-season. Prima squadra e staff tecnico si ritroveranno allo Stadio Liguori lunedì 18 luglio ed effettueranno, in sede, test medici ed atletici fino a mercoledì 20. Giovedì 21 luglio è invece prevista la partenza per il ritiro di San Gregorio Magno, dove la squadra lavorerà fino a mercoledì 3 agosto. Il programma completo delle gare amichevoli, che la Turris disputerà in ritiro e durante la successiva fase di avvicinamento ai primi impegni ufficiali, sarà comunicato nel corso delle prossime settimane.