La Turris completa la domanda d'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro

Nuovi arrivi nell'organico dirigenziale e in quello tecnico, qualche addio per quanto concerne la rosa e l'opera della dirigenza per il rafforzamento della squadra. Non sono solo questi gli obblighi della Turris che, in data odierna, ha perfezionato tutti gli adempimenti richiesti - entro il termine del 22 giugno - ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie C 2022/2023. La domanda di ammissione, il deposito della fideiussione, il versamento della quota associativa e di partecipazione alle competizioni ufficiali della Lega Pro sono state completate. La documentazione riguardante lo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco è stata trasmessa alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc alla scadenza prevista. Come annunciato, la società attende l'esito dei controlli da parte degli organi preposti e il rilascio della nuova licenza nazionale relativa alla prossima stagione sportiva.