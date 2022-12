Turris, Leonetti: "Gruppo unito, ma manca serenità. Non penso al contratto, con la Viterbese serve una vittoria"

Serie C Girone C

Trasferta in programma sul campo della Viterbese per la Turris di David Di Michele. Dopo la sconfitta pesante nel derby casalingo contro l'Avellino, la squadra biancorossa sarà attesa dal confronto diretto in ottica salvezza. Allenamento mattutino per i Corallini: dopo una fase di attivazione generale e velocità, lo staff ha fatto svolgere una seduta di natura tattica sulla fase difensiva ed offensiva con attacco alla porta avversaria. Domani è prevista la rifinitura prima della partenza verso Viterbo. In conferenza stampa, a poche ore dal fischio d'inizio, è intervenuto l'attaccante Vito Leonetti:

"Contro l’Avellino è mancato l’approccio giusto. Nella prima mezz'ora fatto bene, poi dopo il gol di Tito abbiamo ceduto un po’ mentalmente. Siamo stati bravi a rimanere in campo fino alla fine, ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo. Viterbese? Faremo una grande partita, sappiamo la posizione di classifica che occupiamo e quindi dobbiamo dare ancora di più per portare a casa una vittoria che serve in questo momento. Ci sta mancando qualcosa lì davanti, ma penso sia solo un momento. Anche nelle prime partite della scorsa stagione abbiamo avuto un momento no, poi ci siamo sciolti e abbiamo segnato tantissimo. Ci manca un po’ di serenità, ma nello spogliatoio siamo sempre uniti. Supereremo questo momento difficile, spero a partire già da domenica. Contratto? Sono un calciatore della Turris e penso di finire qui l’anno. Successivamente parleremo del rinnovo, oggi sono concentrato sul campionato".