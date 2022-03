Turris, diramata la lista dei convocati: rientra Ghislandi, si ferma Loreto. Caneo: "C'è delusione per il derby perso, vogliamo ripartire"

Serie C Girone C

Delusione e amarezza per quanto accaduto allo Stadio Romeo Menti contro la Juve Stabia e l'occasione di ripartire dopo pochi giorni nell'appuntamento casalingo. All'Amerigo Liguori si disputa la sfida dell'infrasettimanale, valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, tra la Turris e il Monterosi. I biancorossi, messo alle spalle il brutto tonfo in trasferta a Castellammare, sono attesi dall'impegno interno: l'obiettivo è ripartire e rilanciarsi in classifica. Diktat fissati anche da Bruno Caneo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita.

Il tecnico di Alghero è intervenuto su diversi argomenti: dal risultato negativo del derby al momento della squadra. Ecco quanto raccolto: "Abbiamo sbagliato alcune situazioni nell'uno contro uno, abbiamo pagato amaramente. Abbiamo cercato di giocare e abbiamo perso, non mi sono presentato in conferenza perché ero alterato. Volevo rivedere la gara per valutare degli episodi, mi riferisco al rigore non dato su Leonetti. Ultimamente ci fischiano contro rigori inesistenti come col Campobasso. C'p delusione, bisogna ripartire dalle certezze date prima del derby. Giannone? Ha avuto uno stop fisico, il Covid e poca continuità di allenamento. Il calo è dovuto a quello. Obiettivo? Dobbiamo centrare i playoff. Indisponibili? Ghislandi c'è, abbiamo perso Loreto. Questo è un gruppo che ha fatto partite notevoli anche nelle difficoltà. Chi subentra dà il proprio contributo. Chi giocherà? Sbraga al posto di Di Nunzio, anche se sto valutando l’impiego di un under e quindi ci sarà la possibilità di vedere Sbraga, Di Nunzio e Varutti. Tra oggi e domani decido. Monterosi? Ha un organico di rispetto. Con Menichini hanno un’identità di gioco e si sono risollevati in classifica".

Sono ventuno i calciatori convocati da Caneo per il match contro il Monterosi. Ci sarà Ghislandi, non Loreto che ha riportato un trauma contusivo al calcagno del piede sinistro. Ancora out la coppia Esempio-Lame e squalificati Longo, Tascone e Zampa.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Primicile.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.