Napoli, è Traorè l'uomo della provvidenza? L'ivoriano può giocare sia in attacco che a centrocampo

Il Napoli irrompe su Hamed Traorè. L'ivoriano, classe 2000, sembra essere diventato nelle ultime ore uno dei principali obiettivi di mercato del club partenopeo. L'ex Sassuolo milita attualmente in Inghilterra nel Bournemouth, dove però negli ultimi mesi non ha trovato grandissimo spazio nonostante un trasferimento da circa 25 milioni di euro.

Reduce dalla malaria, da cui è guarito proprio negli ultimi giorni, Traorè ha collezionato in questa stagione solamente 3 presenze per 44 minuti complessivi in Premier League. Il giocatore, nativo di Abdijan, non è riuscito a replicare nel campionato britannico il rendimento avuto in Italia prima con l'Empoli e poi con il Sassuolo. Le grandi potenzialità mostrate, però, e la sua duttilità, potendo rivelarsi utile sia a centrocampo come mezz'ala che in attacco come esterno, lo rendono un profilo molto appetibile.

Sky: Napoli pronto a bruciare le altre italiane

"Il Napoli è molto avanti nella corsa per assicurarsi il ritorno nel calcio italiano di Traorè. Lo hanno cercato altre big del campionato, come il Milan e la Roma. Anche la Lazio si era informata col club inglese; ma in queste ore è il Napoli che sta intensificando i contatti, sia col club che con gli agenti del calciatore, proprio per anticipare la concorrenza. Traoré si era ammalato lo scorso dicembre di malaria, come annunciato al tempo dal suo allenatore ("Adesso sta meglio, ha passato momenti difficili"), ma ora è guarito e disponibile a giocare. Il classe 2000 potrebbe trasferirsi in prestito dal Bournemouth senza troppi vincoli ed è una soluzione ideale per il Napoli dato che conosce bene la Serie A. Pronta un'ulteriore accelerata, anche perché, in casa Napoli, la trattativa per Samardzic si è complicata dopo l'inserimento della Juve per l'estate", si legge sul sito di Sky Sport.