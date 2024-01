Calciomercato Napoli, concorrenza agguerrita per Dragusin: torna di moda Todibo?

Il Napoli continua a cercare un difensore centrale di livello sul mercato, dopo l'infortunio di Natan e i continui problemi registrati dalla retroguardia azzurra negli ultimi mesi.

Il nome di Radu Dragusin del Genoa è quello più caldo degli ultimi giorni, ma strappare il nazionale rumeno ai grifoni non è impresa semplice, vista l'agguerrita concorrenza di altri top club europei come il Tottenham e il Bayern Monaco.

Il club partenopeo, dunque, deve valutare anche altre alternative e tra queste sarebbe tornato di moda nelle ultime ore un nome già conosciuto, come quello del nazionale francese Jean-Clair Todibo, ex Barcellona e punto di forza del Nizza.

Secondo quanto riferisce dalla Francia "Rmc Sport", il Napoli sarebbe tornato alla carica per il 24enne, seguito anche da Milan, Chelsea e Manchester United. Secondo il media transalpino, però, l'intenzione del Nizza sarebbe quella di resistere, non privandosi del suo gioiello in questa finestra invernale di mercato.