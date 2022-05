Il Napoli vince a Torino e si avvantaggia nella corsa al terzo posto: decide un gol di Fabian

Il Napoli vince in casa del Torino per 1-0 e si avvantaggia nella corsa al terzo posto. Gli azzurri approfittano della sconfitta della Juventus sul campo del Genoa nell'anticipo del venerdì e si portano a + 4 sui bianconeri a due giornate dal termine del campionato. A regalare il successo sui granata è stato un gol di Fabian Ruiz al 73', dopo che Insigne aveva fallito un calcio di rigore.

Le scelte degli allenatori

Spalletti conferma l'undici iniziale che ha battuto 6-1 il Sassuolo, con Mertens alle spalle di Osimhen. Juric affida le chiavi dell'attacco al 'gallo' Belotti, reduce dall'esaltante prestazione contro l'Empoli nel turno precedente.

Decide Fabian

Dopo un primo tempo molto tattico ed equilibrato, la partita si 'stappa' nella ripresa. Al 59' il Napoli ha l'occasione di passare in vantaggio. L'arbitro Prontera concede un calcio di rigore per fallo di Izzo su Mertens. Dal dischetto va Insigne, che però si fa ipnotizzare da Berisha. Cinque minuti dopo il capitano ha la grande occasione di riscattarsi, ma lanciato a rete viene fermato in extremis in scivolata da Izzo quando stava per battere a rete solo davanti al portiere. Il gol partita arriva al minuto 73: Fabian Ruiz ruba palla a metà campo a Pobega e si invola verso la porta granata, concludendo al meglio una bella azione personale e siglando la rete della vittoria.

Insigne non supera Hamsik

Il calcio di rigore fallito non consente a Lorenzo Insigne di siglare il gol numero 122 in azzurro e superare Marek Hamsik nella speciale classifica dei bomber 'all time' del club partenopeo.

Porta nuovamente imbattuta dopo 11 turni

Dopo 11 partite di fila in cui ha subito gol, il Napoli torna finalmente a collezionare un 'clean sheet'. L'ultimo match senza subire gol era stato quello del 6 febbraio scorso contro il Venezia.

Il tabellino

Torino (3-4-2-1): Berisha, Izzo (70' Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (66' Linetty), Mandragora (66' Pobega), Vojvoda (66' Ansaldi); Brekalo (81' Pellegri), Praet; Belotti. All. Juric

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz (77' Lobotka); Lozano (68' Politano), Mertens (68' Zielinski) Insigne (77' Elmas); Osimhen (92' Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Prontera di Bologna

Marcatori: 73' Fabian Ruiz

Note: ammoniti Mertens, Vojvoda, Lozano, Elmas, Anguissa.