Spalletti: "Dobbiamo cercare di salire sul podio. Fabian calciatore di livello top"

"I giocatori hanno fatto le cose seriamente durante tutto l’anno, anche nei momenti difficili. Abbiamo rispetto per tutti gli sportivi che ci seguono, anche qui oggi. Per questo il Napoli deve fare sempre belle partite. Dobbiamo cercare di salire sul podio. La squadra vuole riconoscere ai tifosi i sacrifici che fanno per seguirci". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Napoli.

"E’ stata una partita difficile, scomoda per chi ha le nostre qualità. E’ stata in bilico fino alla metà del secondo tempo. Con una squadra come il Torino è sempre difficile. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a far girare palla. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto le cose che più ci assomigliano. Abbiamo capito la partita. E’ segno di maturità della squadra", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Spalletti ha anche esaltato le qualità del match winner Fabian Ruiz: "Fabian è un calciatore di livello top. Poi si può attraversare un periodo in cui si fa un po’ meno, o un altro dove vanno meglio le cose. Purtroppo la pubalgia quest’anno lo ha attanagliato per un lungo periodo e non ha potuto far vedere sempre tutto il suo valore".