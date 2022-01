Napoli, anche Spalletti positivo al Covid: l'annuncio del club azzurro

Il Covid non concede tregua al Napoli. Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni, infatti, è emersa anche la positività di Luciano Spalletti. Il tecnico è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo, rende noto il club partenopeo.

Gli azzurri, dunque, già decimati tra positivi e convocati in Coppa d'Africa, perdono anche la loro guida in panchina in vista della sfida contro la Juventus, in programma giovedì sera a Torino.

Nelle ore precedenti già comunicati altri casi di positività nel gruppo azzurro

In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra era già emersa la positività dei calciatori Mario Rui e Boffelli (portiere della Primavera azzurra), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.

Nella tarda mattinata, inoltre, il club partenopeo aveva comunicato la positività al Covid di Kevin Malcuit. Il francese, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è asintomatico e regolarmente vaccinato, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Tampone negativo, in seguito ai controlli per fine quarantena, per Andrea Petagna che torna, dunque, a disposizione per il match contro la Juventus.