Napoli, Malcuit positivo al Covid: tampone negativo per Petagna che torna a disposizione

Arriva una buona ed una cattiva notizia da Luciano Spalletti a due giorni dalla attesissima sfida contro la Juventus alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Per quanto riguarda i due azzurri posti in quarantena nei giorni scorsi per aver avuto contatti con persone positive al Covid, il tecnico recupera Petagna ma perde Malcuit.

Il terzino è infatti risultato positivo al tampone molecolare. Il francese, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è asintomatico e regolarmente vaccinato, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Tampone negativo, in seguito ai controlli per fine quarantena, per l'attaccante che torna, dunque, a disposizione per il match contro i bianconeri.