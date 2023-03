Impresa salvezza per la Mariglianese: Sena rassegna le dimissioni, scelto il successore

Otto giornate al termine del campionato, in casa Mariglianese resta complicata la clamorosa impresa salvezza. Dopo una prima parte di stagione complicata, la squadra biancazzurra sta provando a rialzarsi. L’ultimo posto in classifica è l’amara realtà, la distanza dalla zona playout è di sette lunghezze. Dopo due sconfitte consecutive, il club napoletano prepara la difficile gara interna contro il Sant’Agata, attualmente sul gradino più basso del podio. Nelle ultime ore, Pasquale Sena ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Prima Squadra. La società ha già affidato la panchina al suo successore: “In data odierna mister Pasquale Sena ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Prima Squadra. La guida tecnica è affidata a Mister Polverino Giacomo con allenatore in seconda Gennaro Paolella. Al mister Sena vanno i nostri auguri per un proseguo radioso e i ringraziamenti per il lavoro fino a qui svolto. Ai nuovi mister un grosso in bocca al lupo”.