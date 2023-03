Serie D/Girone I - Disfatta Mariglianese sul terreno del Paternò: decidono Ankovic e D'Amore

La Mariglianese non riesce nell’impresa sul rettangolo verde del Paternò nello scontro diretto: la ventiseiesima giornata del campionato restituisce una nuova sconfitta alla brigata di Pasquale Sena. La cronaca si apre subito con un tentativo di Piciollo su assistenza di D’Amore: il colpo di testa non preoccupa Cappa. Al 9’ i napoletani rispondono con una conclusione di Corbisiero, ribattuta dal pacchetto arretrato. Al 12’ è Ankovic a sparare alto da buona posizione, sette minuti dopo l’incornata di D’Amore è bloccata dall’estremo difensore ospite. Dopo un periodo di stabilità, la truppa di Campanella alza l’intensità e nel finale di primo tempo ci prova diverse volte. Al 38’ Aquino impegna Cappa, segue un bolide impreciso di Saverino. L’ultimo sussulto prima dell’intervallo è ancora di Aquino, ma il risultato non cambia. Gli etnei restano in proiezione offensiva altresì nel corso della ripresa. Tanti i tentativi del Paternò che sblocca il punteggio al 64’ con Ankovic, abile a raccogliere una respinta corta e a fulminare Cappa. La reazione della Mariglianese non c’è e la squadra di casa segna il raddoppio nelle battute conclusive di gara: all’80’ D’Amore, dopo un paio di dribbling, trafigge il portiere biancazzurro con un siluro di destro dall’interno dell’area. Si chiude così il match: 2-0 al triplice fischio.

Il tabellino

Paternò: Mittica, Asero, Dama, Bontempo, De Vivo (62’ Traore), D’Amore, Cozza, Saverino (75’ A. Guarnera), Piciollo (97’ Morasca), Aquino, Ankovic (87’ Distefano). A disposizione Coriolano, Dembelè, Messina, C. Guarnera, Diakhate. Allenatore: Campanella

Mariglianese: Cappa, Massaro (77’ Piscopo), Esposito, Petrucelli (67’ Reymond), Ciaravolo, Monteleone, Oliva, Giordano, Cacciotto (81’ Schena), Corbisero (75’ Ferrario), Fiorillo (46’ Barisone). A disposizione: Lesta, Saporito, Maydana, Garritano. Allenatore: Sena

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa

Marcatori: 64’ Ankovic, 80’ D'Amore

Ammoniti Giordano, Petruccelli, Esposito, Monteleone, Aquino, Campanella, Sena

Espulso: al 52' Giordano per doppia ammonizione