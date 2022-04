Serie D/Girone I - Pareggio ad occhiali tra San Luca e Portici

Recupero della ventiquattresima giornata del Girone I di Serie D, allo Stadio Corrado Alvaro si disputa il match tra il San Luca e il Portici. Locali ed ospiti sono divisi in classifica da due lunghezze: i primi puntano al sorpasso in classifica, i secondi sono decisi a staccare gli avversari. La situazione di graduatoria è tranquilla, entrambe navigano verso una matematica permanenza nella categoria: l'obiettivo è chiudere positivamente l'annata.

La partita è equilibrata nei novanta minuti, le occasioni sono sporadiche e il risultato resta inchiodato: non si va oltre lo 0-0 sul rettangolo verde calabrese. Al 15' Manfrellotti controlla, dribbla e calcia: Scuffia abbassa la saracinesca. Passano cinque giri di lancette e Onda pesca Calvanese sugli sviluppi di una punizione. Ancora l'estremo difensore è reattivo con un salvataggio in extremis. Il San Luca prova ad affacciarsi dalle parti di Schaeper, ma è il Portici a comandare la manovra. Al 34' Piccolo cerca la conclusione: la sfera si spegne sul fondo. Il primo tempo va in archivio senza reti. Ritmi non alti nella ripresa, poco spettacolo all'Alvaro. Sarnataro tenta di scuotere i suoi con gli ingressi dalla panchina, l'unica giocata degna di nota è una clamorosa traversa colpita da Maesano all'83'. Non accade più nulla, al triplice fischio è pari a porte inviolate.

Il tabellino

San Luca: Scuffia, Berman, Pelle, Maesano, Suraci, Pereira Muniz, Favasuli, Godano, Crucitti, Carbone, Fiumara. A disposizione: Monetti, Facundo, Fiore, Giampaolo, Calderone, Tassone, Patea, Bruzzaniti, Romeo, Randò. Allenatore: Canonico

Portici: Schaeper, Russo, Silvestre, Piccolo, Calvanese, Stallone, Carotenuto, Amato (81' Cirillo), Marino, Manfrellotti, Onda (72' Romano). A disposizione: Zizzania, Pisani, Guida, Riccio, Lauro, Di Benedetto. Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale