Serie D - Mariglianese, multa e squalifica del campo. Ammenda anche per il San Giorgio, il Giugliano perde due pezzi

Giornata di decisioni da parte del Giudice Sportivo per quanto riguardare le competizioni dilettantistiche. Nel Girone H arriva una pesante stangata per la Mariglianese. Il club biancazzurro è stato multato e dovrà fare a meno del Santa Maria delle Grazie per una giornata. Maxi-squalifica anche per Giuseppe Faiello, espulso durante la sfida contro l'Audace Cerignola. Ammenda altresì per il San Giorgio. Di seguito, le motivazioni complete:

"Euro 2.500,00 – 1 Gara a porte chiuse - U.S. MARIGLIANESE

Per avere propri sostenitori rivolto, nel corso dell'intervallo, reiterate espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. Inoltre, nel corso del secondo tempo, i medesimi lanciavano all'indirizzo di un A.A. reiterati sputi che lo attingevano sulla testa e sulle spalle e getti d'acqua, nonche? rivolto espressioni irriguardose e gravemente offensive. Sanzione cosi? determinata in ragione della palese violazione delle disposizioni normative e federali per il contenimento della pandemia da Covid-19 e della recidiva specifica di cui al CU 54.

Euro 800,00 - F.C. SAN GIORGIO

Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo di un A.A. per la intera durata della gara. (RA - RAA).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FAIELLO GIUSEPPE (U.S. MARIGLIANESE)

Per avere, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario".

Non ci saranno Raffaele Poziello e Giovanni Kyeremateng per il Giugliano.