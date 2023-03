Serie D/Girone I - La Mariglianese passa in trasferta: Cittanovese superata a domicilio

La Mariglianese non si arrende e conquista un altro risultato positivo per l’impresa salvezza. La squadra biancazzurra, sempre all’ultimo posto in classifica, batte la Cittanovese nello scontro diretto valido per la ventottesima giornata del Girone I di Serie D e si mette a meno sette punti dalla prima posizione utile per partecipare agli spareggi playout. Una partita con una pesante posta in palio, ma la compagine ereditata da Giacomo Polverino non si fa abbattere dalla paura. Dopo una frazione di gioco equilibrata, ci pensa Antonio Schena a firmare la vittoria campana in trasferta. Tre punti di platino che arrivano al termine di una gara caricata alla vigilia: al 46’ si sblocca la contesa, il raddoppio si concretizza al 72’. Un risultato fondamentale per la Mariglianese che accorcia proprio sulla Cittanovese e può sperare per il prosieguo della stagione. Una vittoria che tiene accesa la fiammella per i Leoni, proiettati già al prossimo appuntamento: in Campania approderà il Canicattì che vive un momento delicato.