Serie D/Girone H - La Mariglianese è salva, battuto il Brindisi al Fanuzzi: Aracri eroe di giornata

Una gioia incontenibile, la Mariglianese taglia il traguardo salvezza con una giornata d'anticipo. Nonostante qualche difficoltà di troppo lungo il percorso, la compagine di Luigi Sanchez si fa trovare pronta all'appuntamento più importante della stagione: allo Stadio Franco Fanuzzi, i biancazzurri superano i padroni di casa del Brindisi e si assicurano la permanenza nella categoria. Meta raggiunta per la compagine napoletana che si è confermata nel momento clou della regular season.

Decide una marcatura di Aracri poco dopo la mezz'ora di gioco. Il fantasista trascina la Mariglianese all'obiettivo e si dimostra un leader carismatico del gruppo. Novanta minuti intensi per i ragazzi di Sanchez che hanno limitato le giocate di Lopez e compagni, hanno estratto dal cilindro la vittoria e si proiettano all'ultima tra le mura amiche in totale tranquillità. Al Santa Maria delle Grazie, nel prossimo turno, arriverà il Francavilla: per i Leoni sarà una passerella per salutare il pubblico e festeggiare la permanenza in Serie D.

Sospiri di sollievo anche per il Brindisi, mai sconfitta fu dolce per i pugliesi. Entrambe si ritrovano a 46 punti, ma i locali hanno ancora una partita da recuperare: quella contro la capolista Audace Cerignola.

Il tabellino

Brindisi: Cavalli, Morleo, Stranieri, Alfano, Colaci, Silvestro, Zappacosta, Esposito, Triarico, Badjie, Lopez. A disposizione: Cervellera, Meneses, Rekik, De Luca, Semeraro, Trovè, Spinelli, Di Giulio, Majore. Allenatore: Di Costanzo



Mariglianese: Maione, Pantano, Varchetta, Tommasini, Faiello, De Martino, Marzano, Langella, Arrivoli, Esposito, Aracri. A disposizione: Cafariello, De Angelis, De Giorgi, Strazzullo, Palumbo, Massaro, Ragosta, Rimoli, Tagliamonte. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro

Marcatori: 33' Aracri (M)