Serie D/Girone H - Il Sorrento torna al successo, Lavello ko: decidono Ripa e Rizzo

Trentasettesima giornata nel Girone H di Serie D. Il Sorrento, dopo la pesante sconfitta contro il Nardò in trasferta, ha deciso di cambiare guida in panchina. L'eredità di mister Renato Cioffi è passata a Giulio Russo, reduce dall'esperienza formativa con la Juniores. Allo Stadio Italia, per l'ultima partita casalinga della stagione e la penultima del torneo, i rossoneri ospitano il Lavello di Karel Zeman, alla ricerca di punti in chiave salvezza.

Inizio equilibrato sul suolo costiero, l'intenzione dei padroni di casa è riscattare le recenti uscite non entusiasmanti. E al 9' si sblocca il risultato: ci pensa bomber Ripa a rompere la stabilità con una marcatura realizzata sull'assist di Rizzo. L'attaccante approfitta del suggerimento dalla destra per battere Chironi da due passi e regalare il vantaggio alla sua squadra. Il gol scuote gli avversari, ma la reazione tarda ad arrivare e Del Sorbo non corre particolari pericoli in area di rigore. La formazione di Russo gestisce e prova a costruire la manovra del raddoppio: nella parte centrale della frazione succede poco o nulla. Prima dell'intervallo, gli ospiti vanno vicini al pari. Al duplice fischio è 1-0 per il Sorrento. La ripresa si apre con lo stesso spartito dei quarantacinque minuti iniziali, il punteggio non cambia. Nel corso del secondo tempo, le due squadre cercano di imporre il proprio gioco: il caldo primaverile e la stanchezza per la lunga stagione disputata fanno venir meno la lucidità nelle giocate. Il tempo sul cronometro del direttore di gara Giampietro di Pescara va via, soltanto all'87' i rossoneri raddoppiano con Rizzo che finalizza alla perfezione un rapido contropiede. Nel finale Tapia accorcia, ma il Sorrento raccoglie l'intera posta in palio e torna al successo.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Molinini, Selvaggio, Cacace, Mansi, La Monica, Mezavilla, Ripa, Petito, Gargiulo. A disposizione: Pinto, Ferraro, Iuzzino, Carrotta, Acampora, Manco, Virgilio, Diop, Tedesco. Allenatore: Russo

Lavello: Chironi, Di Fulvio, San Roman, Onraita, Massa, Dominguez, Grande, Militano, Tapia, Sessa, Ouattara. A disposizione: Carretta, Navarra, Mannina, Puleo, Buglione, Caruso, Marrale, Basrak, Verdirosi. Allenatore: Zeman

Arbitro: Stefano Giampietro di Pescara

Marcatori: 9' Ripa (S), 87' Rizzo (S), 93' Tapia (L)