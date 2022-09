Serie D/Girone G - Il Portici esulta, Aprilia steso al San Ciro: Festa sblocca, Pelliccia raddoppia

Due pareggi all'avvio di campionato, per il Portici di Savio Sarnataro è giunta l'ora di conquistare il primo successo in campionato. Nell'anticipo del Girone G di Serie D, allo Stadio San Ciro approda l'Aprilia, squadra disposta a dare continuità alla vittoria ottenuta contro l'Atletico Uri. Sul suolo partenopeo va in scena la terza giornata per le due formazioni.

La partita in via Giovanni Farina fatica a decollare. Le due squadre, non ancora al massimo della condizione fisica, si affrontano colpo su colpo alla ricerca del guizzo giusto. Castagna e compagni ci provano in fase avanzata, ma Siani non corre particolari problemi. La risposta degli ospiti non è convincente, nonostante le iniziative corali. Alla prima e vera occasione, la squadra locale passa in vantaggio. È il 26' quando Castagna carica un bolide dalla distanza che genera apprensione alla retroguardia, sulla ribattuta ci pensa Festa ad insaccare alle spalle dell'estremo difensore. La reazione degli avversari non arriva e il primo tempo va in archivio senza ulteriori sussulti.

Al rientro in campo, l'atteggiamento del Portici è perfetto. Al 48' Coquin, tra i più ispirati in questa prima parte di campionato, sfiora il raddoppio con un tiro che si spegne di poco alto sulla traversa. È solo questione di minuti perché la seconda rete non tarda a concretizzarsi. Al 53' il 2-0 per gli azzurri è di Pelliccia che, servito in maniera impeccabile da Scorza, infila Siani. L'Aprilia non riesce a mettere in difficoltà i campani che gestiscono il doppio vantaggio e tengono il pieno controllo della contesa. Nella seconda parte della ripresa non ci sono azioni offensive degne di nota, al triplice fischio esulta il Portici che agguanta la prima vittoria in campionato e il terzo risultato utile consecutivo.