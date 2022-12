Serie D/Girone G - La Palmese va in tilt, l'Arzachena ne segna tre: rossoneri ko al Comunale

Tre sconfitte, un pareggio e una vittoria: è questo il ruolino di marcia della Palmese negli ultimi cinque incontri. La squadra di Mario Pietropinto affronta l’Arzachena allo Stadio Comunale di Palma Campania. Non una partita semplice per i rossoneri che sfidano i sardi, distanti appena una lunghezza in graduatoria.

Partenza da dimenticare per la compagine napoletana che va subito sotto nel punteggio con un colpo di testa di Doratiotto che beffa Stasi. Al 13’ fallo di Allegra su Manca in piena area di rigore, per il direttore di gara è penalty. Dagli undici metri si presenta Pinna che spiazza Stasi e raddoppia. I padroni di casa cercano di svegliarsi con un calcio piazzato al quarto d’ora, ma sul ribaltamento arriva anche il tris di Bonacquisti che sfrutta una respinta di Stasi su tiro di Pinna e deposita nel sacco. Al 21’ punizione di Galdean che sbatte sulla barriera, la sfera poi arriva ad Allegra che manda fuori di testa. Al 33’, su giocata dalla sinistra di Laringe, il pallone giunge tra i piedi di Allegra che non può sbagliare da pochi passi. Il primo tempo va in archivio con un rigore conquistato da Puntoriere e non sfruttato da Galdean: Fusco si distende e para. Nel secondo tempo, la Palmese prova ad alzare il baricentro e a tenere il possesso. L’Arzachena tiene bene la linea difensiva e attiva il fuorigioco per mandare fuori tempo gli attaccanti di casa. I ritmi sono bassi, gli smeraldini controllano e non rischiano. Per i rossoneri sono davvero rare le incursioni avanzate. Al triplice fischio, la squadra di Nappi sbanca il Comunale e manda ko la truppa di Pietropinto.

Il tabellino

Palmese: Stasi, Pugliese, Tribuno, Galdean (83’ De Feo), Allegra, Mautone, Cozzolino (85’ Silvestro), Prevete (78’ Passaro), Puntoriere, Laringe (55’ Simonetti), Fusco. A disposizione: Paduano, Onesto, Esposito, Romano, De Marco. Allenatore: Pietropinto

Arzachena: Fusco, Piga, Bonacquisti, Bonu, Dicorato, Pinna, L. Manca (80’ Poli), Doratiotto (85’ Rutigliano), M. Manca, Sosa, Melis (83’ Gala). A disposizione: Ruzittu, Pischedda, Colantuono, Usai, Ferraro, Belotti. Allenatore: Nappi

Arbitro: Di Mario di Ciampino

Marcatori: 4’ Doratiotto (A), 14’ rig. Pinna (A), 17’ Bonacquisti (A), 33’ Allegra (P)

Ammoniti: Pugliese (P), Melis, Fusco (A)