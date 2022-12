Serie D/Girone G - Il Sorrento incanta allo Stadio Italia: Atletico Uri schiacciato col poker in rimonta

La sconfitta di Cassino come lontano ricordo, la capolista Sorrento deve ritrovare la vittoria per tenere a distanza le inseguitrici e blindare il primato. La formazione allenata da Vincenzo Maiuri sfida l’Atletico Uri allo Stadio Italia. La squadra ospite arriva in Campania con l’obiettivo di conquistare punti in ottica salvezza.

Avvio delicato per i rossoneri, con Cacace che stende Scanu in area di rigore: per il direttore di gara è massima punizione. Dagli undici metri si presenta proprio Scanu che fa 0-1. All’8’ è bravo Del Sorbo a disinnescare l’autore del gol, al 10’ la conclusione di Petito sbatte sulla difesa. Al quarto d’ora Herrera spedisce fuori di testa su cross dalla sinistra, al 18’ D’Ottavi ristabilisce la parità con un tiro dal limite che supera Gagliardi. Al 25’ ghiotta occasione per i costieri ancora con D’Ottavi che, ben servito all’altezza del dischetto, calcia a botta sicura: Scuderi salva sulla linea. Al 31’ è Gaetani a ritagliarsi uno spazio per la conclusione, Gagliardi c’è. Al 33’ Samb sfiora il vantaggio per gli ospiti, sul capovolgimento si concretizza il 2-1 del Sorrento con un’incornata di Cacace su suggerimento dalla destra. L’Atletico Uri va in tilt e i rossoneri calano il tris con La Monica che sfrutta una disattenzione della difesa avversaria. Si chiude così il primo tempo. Anche ad inizio ripresa, il Sorrento resta in proiezione offensiva e va vicino al poker con La Monica. Gli ospiti si affacciano in avanti con un traversone disinnescato da Del Sorbo. Al 58’ Fadda spedisce alto, poi è Masia a sfiorare il bersaglio da punizione dal limite. Al 76’ La Monica chiude i conti col 4-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non succede molto da segnalare nel finale, il Sorrento vince in rimonta e ritrova il sorriso: piegato l’Atletico Uri.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Todisco, Carotenuto, La Monica, Cacace, Fusco, D’Ottavi, Selvaggio, Gaetani (63’ Gargiulo), Herrera, Petito. A disposizione: Castellano, Bisceglia, Chiricallo, Tufano, Potenza, Somma, Scala, Gargiulo. Allenatore: Maiuri

Atletico Uri: Gagliardi; Ravot, Scuderi, Fancellu (64’ Brizzi), Demarcus, Samb (46’ Aloia), Scanu, Fusco, Piga (56’ Masia), Di Paola (70’ Delizos), Fadda, Melis. Allenatore: Mura

Arbitro: Alessio Marra di Mantova

Marcatori: 2’ rig. Scanu (AU), 18’ D’Ottavi (S), 34’ Cacace (S), 35’ La Monica (S), 76’ La Monica (S)

Ammoniti: Cacace, Herrera (S)