Serie D/Girone G - Orlando sblocca con una perla, Maio trova subito il pari: 1-1 nel derby tra Nola e Portici

La Serie D si ferma nel weekend a causa delle elezioni politiche ed amministrative. Eppure, il Girone G di Serie D - giunto alla quarta giornata - mette in evidenza tre sfide. Una gara in programma è il derby tra Nola e Portici che si gioca allo Stadio Borsellino di Volla. La cronaca si apre con la partenza decisa degli ospiti che trovano subito il vantaggio con una perla di Orlando: la rovesciata del calciatore azzurro al 6' vale lo 0-1. L'esultanza dei ragazzi di Savio Sarnataro dura pochi minuti, la brigata di Antonio Rogazzo - tornato in panchina dopo la squalifica - pareggia al 10' con Maio, abile a sfruttare in area un assist di Faiello. Il Nola spinge per tutta la gara ma non trova la via del gol. Chianese va vicinissimo al gol ma in area piccola spara alto. Bontempo ci prova nel recupero, il guardalinee gli annulla la rete per fuorigioco. Allo scadere il risultato non cambia: 1-1 e pari nel derby.

Il tabellino

Nola 1925: Tricarico, De Lucia (72′ Lucarelli), D’Orsi, Bontempo, Dommarco; Maio, Langella (87′ Ruggiero), Gonzalez (62′ Kean), Faiello (82′ Caliendo), Maggio, Chianese. A disposizione: Diglio, Cirillo, Cassandro, Iadelisi, Staiano. Allenatore: Antonio Rogazzo

Portici: Schaeper, Scorza, Coquin, Festa (83′ Mirante), Castagna, Pelliccia (47′ Stallone), Riccio, Amato, Diop (89′ Maravolo), Senese, Orlando (94′ Maraucci). A disposizione: Sarracino, Numerato, Dell’Acqua, Maione, Marino. Allenatore: Salvatore Sarnataro

Arbitro: Zago di Conegliano

Marcatori: 6′ Orlando (P), 10′ Maio (N).

Ammoniti: Langella, Maggio, Dommarco (N); Mirante, Pelliccia, Riccio, Senese (P)