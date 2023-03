Serie D/Girone G - La Tivoli sbanca il San Ciro, il Portici non convince: decide la doppietta di Fall

Una doppietta di Fall ad avvio secondo tempo e il Portici va ko in casa: prosegue il momento sottotono per la squadra di Savio Sarnataro che deve arrendersi alle qualità della Tivoli, corsara al San Ciro.

Subito grande opportunità per gli ospiti al 6’. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Coquin prolunga con un campanile e Sfanò si coordina col mancino: impatto non preciso, la sfera tocca la traversa e finisce sul fondo. Passano pochi giri di lancette e Mincione è provvidenziale in chiusura su un cross dalla sinistra, destinato verso lo specchio. All’11’ sinistro di Mastropietro dalla distanza, una deviazione fa terminare il pallone a lato. Al 14’ contropiede di Coquin che allarga per Falilò: il diagonale si trasforma in assist, l’ex di turno non trova la zampata vincente da due passi. Poi parata tranquilla di Borrelli su iniziativa di Laurenti. Al 19’ altra chance per la squadra di Cotroneo con Fall che non indirizza nello specchio e grazia i campani. Meglio la Tivoli nel primo tempo, il Portici soffre e Coquin va nuovamente vicino al vantaggio con un colpo di testa al 22’. Timida giocata di Di Gennaro come risposta alle numerose occasioni degli avversari: mancino dai venticinque metri, con Trovato che accompagna fuori. Al 41’ Filogamo stacca dopo la battuta di una punizione, nessun problema per il portiere. Resiste lo 0-0 al rientro negli spogliatoi. La ripresa si apre con le proteste della brigata napoletana per un contatto in area, l’arbitro non è d’accordo e fa correre. Al 48’ prova a sfruttare un rimpallo, il destro non preoccupa Trovato. Al 50’ Provinzano ruba il tempo a Pelliccia e va giù dopo una trattenuta: rigore assegnato agli ospiti. Dagli undici metri si presenta Fall che buca Borrelli e sblocca la sfida. La reazione è targata Nocerino, il guardiano laziale si rifugia in angolo. Al 59’ Mastropietro pennella per Fall che svetta indisturbato per il raddoppio. Al 64’ scossa dei campani con un destro altro di Nocerino, poi ci pensa Scorza ad accorciare con una conclusione al volo dopo una respinta della difesa. Al 72’ Borrelli blocca in due tempi il tiro di De Dominicis, appena entrato in campo. Il Portici va alla ricerca del pareggio, ma la Tivoli gestisce e rischia poco: all’87’ espulsione diretta per Guarino, autore di un fallo considerato da ultimo uomo. Gli ospiti espugnano il San Ciro e mandano ko i campani.

Il tabellino

Portici: Borrelli, Scorza (80’ Guarino), Maraucci, Di Gennaro, Nocerino, Pelliccia (61’ Pinto), Amato, Mincione (52’ Stallone), Maranzino, Senese (80’ Marino), Filogamo (70’ Orlando). A disposizione: Poerio, Amendola, Riccio, Galizia. Allenatore: Sarnataro

Tivoli: Trovato, Coquin (88’ De Marco), Fall (71’ De Dominicis), Mastropietro, Laurenti, Sfanò, Tarantino (76’ Torsellini), Vagnoni (70’ Valentini), Falilò (88’ Spila), Vecchi, Provinzano. A disposizione: Simeoni, Capodaglio, Pellegrini, Perrotta. Allenatore: Cotroneo

Arbitro: Riccardo Fichera di Milano

Marcatori: 52’ rig. Fall (T), 59’ Fall (T), 67’ Scorza (P)

Ammoniti: Scorza, Orlando (P), Vagnoni, Trovato, Sfanò (T)

Espulso: 87’ Guarino (P)