Serie D/Girone G - L'Afragolese sbatte sul Cassino: Bernardini apre, Sibilio pareggia

Recupero della ventottesima giornata del Girone G di Serie D, allo Stadio Gino Salveti si disputa il confronto tra Cassino e Afragolese. I padroni di casa vanno a caccia di lunghezze utili in chiave salvezza, mentre i campani vogliono consolidare una posizione in griglia playoff. Tuttavia, la squadra di Franco Fabiano arriva al match con due pareggi consecutivi nelle ultime due disputate.

La partenza dei locali è migliore, al 10' Manoni si mette in evidenza con una giocata da calcio piazzato: Campisi, con l'aiuto della traversa, blinda lo specchio e non permette ai ragazzi di Imperio Carcione di sbloccare il risultato. La risposta dei campani è affidata a una palla inattiva di Van Ransbeeck, Della Pietra si oppone e si rifugia in angolo. Al 22' il Cassino passa in vantaggio. Bernardini si fa trovare pronto e da mattonella invitante porta avanti i suoi. L'Afragolese si scuote e replica al 34' col pareggio. Tarascio dialoga con Celiento, la sfera approda tra i piedi di Sibilio che fa 1-1. Nel finale di frazione, è Senese a rendersi pericoloso con un colpo di testa impreciso. La ripresa si inaugura con una conclusione insidiosa di Manoni: il destro termina sul fondo. La partita resta equilibrata e soltanto nelle battute conclusive i rossoblù sfiorano il bersaglio grosso. All'86' Esposito manda in tilt la difesa di casa e serve Longo: l'attaccante non è decisivo come in altre circostanze. Al triplice fischio è pari al Salveti.

Il tabellino

Cassino: Della Pietra, Tomassi, Lombardo, Darboe, Fusco, Avella, Raucci, Bernardini, Sorgente, Manoni, Pisani. A disposizione: Keci, Evangelista, Della Corte, Carcione, Picascia, Ginevrino, Gaeta, Mazzaroppi, Cavaliere. Allenatore: Carcione

Afragolese: Campisi, Senese, Nocerino (69' Di Girolamo), Forte, Cordato, Van Ransbeeck, Tarascio (66' Esposito), Sibilio (54' De Marzo), Bittaye (61' Caso Naturale), Celiento, Longo. A disposizione: Lamberti, Percuoco, Tiberio, Marchese, De Rosa. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Andrea Valenti di La Spezia

Marcatori: 22' Bernardini (C), 34' Sibilio (A)