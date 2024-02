La Turris vince ancora al Liguori, battuto il Potenza allo scadere

Tre punti importanti conquistati dalla Turris allo scadere. La brigata di Leonardo Menichini stende il Potenza nel finale di match allo stadio Liguori e si assicura un bottino importante per la corsa salvezza. Terzo risultato utile consecutivo per i corallini che si confermano in un buon momento di forma.

Avvio di match senza sussulti, le due squadre si studiano e non affondano il colpo. Per il primo tentativo verso la porta bisogna attendere il 12’ con Saccani che impatta di testa su cross di Nicolao e manda a lato. Gli ospiti provano a rispondere con una giocata di Saporiti e con una palla insidiosa in area che Caturano non raccoglie. Al 23’ D’Auria serve Jallow che calcia dall’interno dell’area ma alza troppo la mira. Passano cinque minuti e Casarini chiude l’azione dalla distanza, la sfera va sul fondo. La Turris cerca il guizzo vincente con una punizione di D’Auria al 38’, il Potenza replica con una conclusione larga di Asencio. Il primo tempo va in archivio con un tiro di Panelli che si spegne oltre la traversa.

La ripresa si apre con una giocata di Caturano deviata dalla difesa corallina. Al 52’ ghiotta occasione per i biancorossi: suggerimento di Nicolao, Nocerino non concretizza da ottima posizione. I ragazzi di Menichini restano in proiezione offensiva e costruiscono altre due occasioni con Saccani al 57’ e con D’Auria al 59’. Passano dieci minuti e Panelli, con un’incornata sugli sviluppi di un piazzato, sfiora il vantaggio. Al 70’ Sbraga strattona Maestrelli, l’arbitro assegna il penalty: sul dischetto si presenta D’Auria, ma Alastra lo neutralizza. Archiviata l’opportunità per Nicolao all’80’, la Turris riesce a sbloccare la sfida nel recupero sugli sviluppi di una punizione calciata da Giannone: Jallow tocca e Hristov devia nella sua porta.

Il tabellino

Turris (3-4-2-1): Marcone; Maestrelli, Panelli, Esempio; Saccani (80’ Cum), Casarini, Pugliese, Nicolao (92’ Ricci); D'Auria (76’ Giannone), Nocerino (76’ Pavone); Jallow. A disp.: Iuliano, Pagno, Franco, Cocetta, Serpe, Scaccabarozzi, Cum, Onda, Clemente. All.: Menichini

Potenza (3-5-2): Alastra; Hristov, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic (76’ Spaltro), Saporiti, Steffè (45’ Maisto), Candellori, Pace (45’ Volpe); Caturano (76’ Rossetti), Asencio (63’ Castorani). A disp.: Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maddaloni, Armini, Mazzeo, Schiattarella, Petti. All.: Marchionni

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Marcatori: 91’ aut. Hristov (T)

Ammoniti: Steffè, Saporiti, Casarini, Volpe, Sbraga, Verrengia