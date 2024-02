Il Sorrento ritrova la vittoria, Virtus Francavilla ko. Gol e rosso per Martignago

Il Sorrento torna alla vittoria in campionato. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Vincenzo Maiuri supera di misura la Virtus Francavilla, conquista un altro importante bottino per l’obiettivo salvezza e aggancia il Giugliano in piena zona playoff. Allo stadio Viviani di Potenza decide un gol di Martignago nel secondo tempo.

Sfida che si gioca subito su ritmi alti, la prima potenziale occasione della partita è dei rossoneri con Martignago che riceve da Fusco e prova a servire Ravasio, Branduani blocca. Sul versante opposto risposta degli ospiti con Di Marco che cerca di innescare Artistico, disturbato dagli avversari: nessun problema per Del Sorbo. I biancazzurri alzano il baricentro, ma i costieri non rischiano particolarmente e nella fase centrale del primo tempo si abbassa l’intensità della gara. Al 31’ Ravasio calcia al volo sugli sviluppi di un angolo, Molnar salva i suoi. Poco altro nel finale di primo tempo, resiste il pareggio al Viviani.

La prima chance della ripresa porta la firma di Neglia: il numero 11, su suggerimento di Di Marco, spara sull’esterno della rete. Al 52’ il Sorrento stappa la sfida. Traversone di Blondett dalla destra, stacco vincente di Martignago e vantaggio rossonero. La Virtus Francavilla reagisce subito con Nicoli che non indirizza verso la porta, poi al 57’ l’autore del gol lascia i suoi in dieci per espulsione diretta. Al 63’ sono ancora i ragazzi di Maiuri a rendersi pericolosi con un tiro di Ravasio deviato in angolo. Due minuti dopo Del Sorbo si oppone alla traiettoria di Di Marco, il centrocampista ci riprova anche al 79’ senza trovare il bersaglio. Gli ultimi sussulti della gara sono targati Biondi-Laaribi, il punteggio non cambia più e al triplice fischio i rossoneri tornano alla vittoria.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Fusco, Blondett, Loreto; Vitale (61’ Messori), De Francesco, La Monica (81’ Bonavolontà); Martignago, Ravasio (91’ Badje), Riccardi (61’ Di Somma). A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Colombini, Scala, Morichelli, Vitiello Capasso, Petrone. All.: Vincenzo Maiuri

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; De Marino, Molnar (53’ Gasbarro), Dutu; Biondi, Di Marco (79’ Carella), Macca, Nicoli (67’ Garofalo), Risolo (79’ Laaribi); Artistico, Neglia. A disp.: Carretta, Lucatelli, Izzillo, Contini, Agostinelli, Accardi. All.: Alberto Villa

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Marcatori: 52’ Martignago (S)

Ammoniti: Fusco, Di Marco, Blondett, Del Sorbo, Garofalo

Espulsi: 57’ Martignago (S)