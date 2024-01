Clamoroso al Liguori, Turris avanti al 92' ma ripresa dal Messina al 96': Menichini debutta con un incredibile pareggio

Clamorosa serata allo stadio Liguori, al debutto di Leonardo Menichini sulla panchina della Turris. La squadra dell’ex Salernitana passa due volte in vantaggio e viene ripresa da un caparbio Messina. Incredibile quanto accaduto nel finale con i biancorossi che segnano al 92’, ma la gioia si trasforma in delusione con il 2-2 di Emmausso al 96’.

La formazione corallina sblocca il punteggio alla prima occasione della partita. Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Scaccabarozzi al 7’, Nocerino si fa trovare pronto e di testa deposita alle spalle del portiere. Gli ospiti non replicano e i padroni di casa si riportano in zona d’attacco con un tentativo di Giannone al 20’, neutralizzato da Fumagalli. Passano tre giri di lancette e Franco, con un tiro dal limite, non indirizza verso lo specchio di porta. Sul capovolgimento di fronte Emmausso raccoglie un cross dalla corsia e di controbalzo manda alto. Alla mezz’ora potenziale occasione per i biancorossi con l’autore del gol che non riesce ad incidere sul passaggio di Scaccabarozzi. La frazione iniziale va in archivio con una conclusione imprecisa di Franco (39’) e con una traversa colpita da Giannone in pieno recupero. La ripresa si apre con una sponda di Plescia che premia l’inserimento di Frisenna, quest’ultimo non impatta nel migliore dei modi. A metà secondo tempo Menichini cambia quattro interpreti in pochi minuti per dare nuove energie ai suoi, ma al 74’ il Messina pareggia con un rasoterra di Rosafio che batte Marcone. Dopo un gol annullato a D’Auria per fuorigioco, al 92’ la Turris si riporta in vantaggio con una giocata di Jallow deviata da Frisenna. Le emozioni non terminano qui perché al 96’ Emmausso gela lo stadio con un tiro dal limite dell’area che vale il 2-2. Finale incandescente con nervosismo e parapiglia in campo, il match del Liguori va quindi in archivio.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Marcone; Esempio (63’ Saccani), Maestrelli, Cocetta (67’ Serpe), Contessa; Pugliese, Franco, Scaccabarozzi; Giannone (67’ D’Auria), De Felice (83’ Jallow), Nocerino (83’ Panelli). A disp.: Guadagno, Pagno, Guida, Pavone, Rizzo, Matera, Cum, Dalbon, Burgio, Nicolao. All.: Menichini

Messina (4-2-3-1): Fumagalli E.; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Frisenna, Franco Domenico; Rosafio (101’ Polito), Emmausso, Zunno (101’ Civilleri); Plescia (60’ Luciani). A disp.: Piana, Zona, Lia, Signorile, Giunta, Cavallo, Fumagalli, Ragusa. All.: Modica

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Marcatori: 7’ Nocerino (T), 74’ Rosafio (M), 92’ aut. Frisenna (T), 96’ Emmausso (M)

Ammoniti: Pugliese, Nocerino, Cocetta (T), Emmausso, Franco, Ortisi (M)