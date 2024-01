Il Giugliano non molla mai, agganciato il Picerno in pieno recupero: Caldore risponde a Maiorino

Serie C Girone C

Il Giugliano aggancia il Picerno allo scadere, botta e risposta allo stadio De Cristofaro: al vantaggio di Maiorino risponde Caldore in pieno recupero, le due squadre si dividono la posta in palio. Terzo risultato consecutivo per la squadra di Valerio Bertotto dopo la vittoria contro il Foggia e il pareggio in casa della Juve Stabia.

La cronaca si apre con il primo pericolo generato dai padroni di casa. Al 6’ ci prova De Sena direttamente da punizione, la sfera finisce sull’esterno della rete. Passano dieci minuti e gli ospiti sbloccano il risultato, la giocata di Maiorino sugli sviluppi di un calcio piazzato vale il vantaggio rossoblù. Soltanto al 25’ i tigrotti provano a reagire con Romano che, di testa, spedisce fuori il suggerimento di De Rosa. Nel finale di primo tempo il Picerno sfiora il raddoppio con una conclusione ad incrociare di Murano al 36’ e con una potenziale chance sprecata da Esposito al 37’. Il Giugliano, riordinate le idee all’intervallo, è chiamato a rincorrere. Tuttavia, la chance in apertura di ripresa è targata Ceccarelli con una botta al volo dalla distanza, il pallone termina sul fondo. I gialloblù replicano con Salvemini al 52’: l’attaccante controlla e calcia, la difesa devia in angolo. Tre minuti dopo Ciuferri conclude con il mancino dall’interno dell’area, la palla sfiora l’incrocio. A metà secondo tempo De Rosa pennella per l’incornata di Salvemini, il numero dieci manda alto da buona posizione. Al 78’ Romano fa partire il sinistro che viene ribattuto, Balde ci prova con il destro ma trova i guanti di Summa. Il gruppo di Bertotto va a caccia del pareggio che arriva al 94’ con Caldore, bravo ad insaccare dopo un filtrante di Maselli. Cambia in extremis il risultato al De Cristofaro, al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Oyewale (69’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Romano (78’ Diop), Berardocco (46’ Maselli), De Rosa (69’ Gladestony); Ciuferri, Salvemini, De Sena (46’ Balde). A disp.: Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Grasso, Boccia, Vogiatzis, Sorrentino, Oviszach. All.: Valerio Bertotto

Picerno (4-2-3-1): Summa; Albertini (59’ Pagliai), Gilli, Allegretto, Novella; Gallo (89’ Ciko), De Ciancio; Ceccarelli (59’ Vitali, 90’ Graziani)), Maiorino (69’ Pitarresi), Esposito E.; Murano. A disp.: Esposito A., Merelli, Santarcangelo, Petito, Biasol, Guerra, Savarese, Albadoro. All.: Emilio Longo

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila

Marcatori: 16’ Maiorino (P), 94’ Caldore (G)

Ammoniti: Berman, Yabre, Caldore, Diop, Russo (G), De Ciancio, Esposito E., Ceccarelli (P)