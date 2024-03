La Turris batte la Casertana e torna al successo, Contessa decide il derby

Il derby dello stadio Liguori va alla Turris, Casertana sconfitta di misura. La squadra di Leonardo Menichini torna alla vittoria in campionato, decisivo Contessa nel primo tempo. La formazione biancorossa conquista tre punti preziosi e riduce la distanza dal Catania. Terza sconfitta nelle ultime cinque per la brigata di Vincenzo Cangelosi.

La partita si apre con un controllo al limite dell’area e una rasoiata da parte di Tavernelli, la conclusione è imprecisa. All’8’ conquista del pallone dei falchetti sulla trequarti, Damian riceve e prova il tiro a giro, la traiettoria va a centimetri dalla porta. Al 17’ è il legno a negare la gioia ai rossoblù: traversone di Anastasio e palla allontanata dalla difesa, con gli ospiti che protestano per un tocco di braccio. La sfera arriva a Tavernelli che trova la respinta del palo. Al 23’ calcio piazzato per i corallini: D’Auria conclude e il pallone scheggia la traversa. La Casertana si rende pericolosa sugli sviluppi di un corner con Carretta e Matese, ma sul capovolgimento di fronte la Turris sblocca il risultato. Botta di Scaccabarozzi e deviazione di un difensore, Contessa sfrutta il rimpallo e insacca con una zampata. Non accade altro, i biancorossi chiudono in vantaggio la prima frazione.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, Cangelosi cambia in attacco: Curcio prende il posto di Montalto. In avvio di ripresa i ritmi non sono alti, il primo squillo porta la firma proprio del nuovo entrato con un’incornata: Marcone risponde, ma l’arbitro ferma il gioco. I falchetti spingono alla ricerca del gol del pareggio, i padroni di casa tentano di colpire in contropiede. Al 65’ Carretta fa da sponda per Curcio, il destro al volo del numero 10 si spegne sul fondo. Il secondo tempo non regala troppe emozioni, all’81’ Franco si incarica della battuta di una punizione e manda direttamente fuori. A tre giri di lancette dal novantesimo Rovaglia ci prova dal limite, la giocata non preoccupa Marcone. Brivido per Menichini allo scadere sul colpo di testa di Sciacca, la Turris regge. Nel recupero Galletta spreca e la Casertana va ko al triplice fischio, i corallini dimenticano la sconfitta di Giugliano e tornano al successo in campionato.

Il tabellino

Turris (3-4-1-2): Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli; Saccani, Scaccabarozzi, Pugliese, Contessa; Siega (84’ Maniero); D'Auria (72’ Franco), Jallow (89’ Ricci). A disp.: Iuliano, Pagno, Serpe, Giannone, De Felice, Pavone, Nocerino, Onda, Clemente, D'Alessio, Nicolao. All.: Menichini

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio (91’ Paglino); Casoli (69’ Rovaglia), Matese, Damian; Carretta (76’ Turchetta), Montalto (46’ Curcio), Tavernelli (69’ Galletta). A disp.: Marfella, Maiello, Soprano, Bacchetti. All.: Cangelosi

Arbitro: Virginio di Trapani

Marcatori: 34’ Contessa (T)

Ammoniti: Maestrelli, Contessa, Jallow (T) Celiento, Sciacca, Matese (C)