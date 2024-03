Adorante show, la Juve Stabia va in fuga e sogna: superato il Taranto al Menti

Adorante sigla una doppietta e la Juve Stabia fa un altro passo verso il sogno. La squadra di Guido Pagliuca supera il Taranto di Ezio Capuano allo stadio Menti, sfrutta il mezzo passo falso del Benevento e allunga in classifica: la capolista vola a +9 sulla Strega quando mancano sette giornate al termine del campionato.

Bastano quattro minuti alle vespe per rendersi pericolose con Romeo che raccoglie un cross di Mignanelli e impatta, la sfera termina sul fondo. I rossoblù provano a replicare con un’azione personale di Kanoute che sfuma dopo un traversone. All’8’ Candellone prende il tempo a tutti sugli sviluppi di un angolo e manda alto di testa. Passano cinque minuti e si rinnova l’asse Mignanelli-Romeo, il numero 7 non trova lo specchio della porta. I gialloblù restano in avanti e chiamano in causa Vannucchi con due conclusioni, di Adorante al 16’ e di Mosti al 18’. Potenziale chance al 21’ per Buglio che manca la deviazione su suggerimento di Candellone. Soltanto al 25’ gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Thiam con un tiro impreciso di Zonta. Al 34’ occasione per i padroni di casa con Leone che pennella, Romeo svetta e mette fuori di un soffio. Nel finale di primo tempo opportunità per Panico (42’) da una parte e Candellone (43’) dall’altra, il risultato non cambia.

Le squadre rientrano in campo dopo l’intervallo con gli stessi protagonisti della frazione iniziale. Lo squillo in apertura è di Romeo, ma la mira è da dimenticare. Al 51’ la Juve Stabia passa in vantaggio. Candellone salta un difensore e impegna Vannucchi, il portiere si supera altresì sul tentativo di Romeo, poi Adorante insacca e chiude l’azione. La reazione del Taranto è affidata a Valietti, servito da Simeri: Thiam neutralizza con facilità. Al 55’ ancora l’ex Triestina lascia il timbro sul match e realizza la sua doppietta con un colpo di testa su assist di Mignanelli. Il laterale gialloblù ci prova al 64’, sul ribaltamento di fronte l’undici di Capuano cerca di costruire la manovra giusta per riaprire la partita. La trama vincente arriva al 71’ con Simeri che batte Thiam e concretizza l’assist di Luciani. I rossoblù si affacciano in attacco con un tiro-cross di Panico disinnescato da Thiam all’84’, le vespe resistono e dopo sei minuti di recupero si assicurano una vittoria importante.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli (92’ Baldi); Buglio, Leone, Romeo (67’ Meli); Mosti (67’ Piscopo); Candellone (92’ Erradi), Adorante (78’ Folino). A disp.: Esposito, La Rosa, Pierobon, Guarracino, Garau, Gerbo, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello. All.: Tarantino (Pagliuca squalificato)

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio; Valietti (57’ Orlando), Zonta (57’ Matera), Calvano (67’ Fiorani), Panico (88’ Mastromonaco); Kanoute (67’ De Marchi), Simeri, Bifulco. A disp.: Loliva, Costantino, Enrici, Papaserio, Travaglini, Capone, Fabbro. All.: Capuano

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Marcatori: 51’ Adorante (JS), 55’ Adorante (JS), 71’ Simeri (T)

Ammoniti: Bellich, Candellone (JS), Kanoute, Riggio, Simeri, Panico, De Marchi (T)