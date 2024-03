Il Sorrento ferma il Taranto ed esce indenne dallo stadio Iacovone. La partita, valida per la trentaduesima giornata del campionato, non si sblocca: la squadra di Vincenzo Maiuri conquista il secondo pareggio consecutivo e sale a quota 42 punti in classifica.

Rossoblù subito pericolosi in avvio con Panico che raccoglie un traversone di Mastromonaco e impegna Albertazzi con una conclusione da distanza ravvicinata. I padroni di casa tornano all’attacco con una punizione di Orlando che finisce fuori all’11’, nell’altra metà campo invece Ravasio tenta di impensierire la retroguardia con un cross. Il ritmo della gara si abbassa dopo un primo quarto d’ora interessante, per una nuova azione degna di nota bisogna attendere il 36’ quando Simeri si fa trovare pronto sull’assist di Matera, il gol dell’attaccante viene annullato per posizione irregolare. I rossoneri cercano di pungere gli avversari con un calcio piazzato nel finale di primo tempo, ma a chiudere la frazione è Calvano con un tiro rimpallato dai costieri.

Le due squadre rientrano dopo l’intervallo e continuano ad affrontarsi nella zona centrale del campo. Al 57’ fraseggio tra Bifulco e Simeri, l’esterno va a chiudere la manovra ma la mira è da rivedere. Stesso esito per la giocata successiva di Calvano, poi è il numero dieci locale a mettere in difficoltà il pacchetto arretrato di Maiuri. Al 64’ lampo del Sorrento con Cuccurullo che pesca Colombini, Vannucchi si oppone. Quattro giri di lancette più tardi Bifulco conclude e i rossoneri si rifugiano in angolo. Al 73’ Zonta scodella per la testa di Miceli, la sfera arriva a Kanoute che non sorprende Albertazzi. Sul capovolgimento di fronte Messori pesca Ravasio, il centravanti si gira e impegna Vannucchi. L’occasione più importante capita a De Marchi che all’81’, in area piccola, spara alto e spreca in maniera clamorosa. Dopo cinque minuti di recupero termina la sfida: 0-0 allo stadio Iacovone.

Il tabellino

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Mastromonaco (66’ Valietti), Matera (46’ Zonta), Calvano (66’ Ladinetti), Panico; Orlando (53’ Bifulco), Simeri, Kanoute (76’ De Marchi). A disp.: Loliva, Costantino, Riggio, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbro. All.: Capuano

Sorrento (3-5-2): Albertazzi; Todisco, Loreto, Fusco; Vitiello, Vitale (78’ Badje), De Francesco, Cuccurullo (83’ Bonavolontà), Colombini; Martignago (65’ Messori), Ravasio. A disp.: D’Aniello, Del Sorbo, La Monica, Scala, Morichelli, Palella, Fortunato, Capasso, Petrone, Riccardi. All.: Maiuri

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento

Ammoniti: Enrici, Luciani (T), Vitale (S)