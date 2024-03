Il Giugliano si ferma, Balde non basta: il Benevento vince in rimonta con Lanini e Ciciretti

Il Giugliano si ferma dopo tre risultati utili consecutivi. La squadra di Valerio Bertotto si arrende al Benevento, nel derby valido per la trentaduesima giornata del campionato. Ai tigrotti non basta il vantaggio firmato Balde nel primo tempo, gli uomini di Gaetano Auteri ribaltano il match in avvio di secondo tempo con Lanini e Ciciretti.

La cronaca si apre con una conclusione di Ciuferri dalla distanza, il mancino del talento gialloblù si spegne sul fondo. Sul capovolgimento di fronte Lanini prova a rendersi pericoloso con una botta che termina di un soffio a lato, poi si alza la bandierina che segnala fuorigioco. Al 18’ Giorgione tenta di sorprendere Manfredini da punizione, il portiere controlla. Passano quattro minuti e Balde calcia da posizione defilata, l’estremo difensore si rifugia in angolo. Al 27’ Ciciretti mette in difficoltà Russo con una palla inattiva, l’azione si ribalta e Balde trova il guizzo giusto per battere Manfredini. La reazione della Strega è affidata a Starita che raccoglie una deviazione di Cargnelutti e chiama in causa Russo. L’ultimo squillo del primo tempo è di Simonetti, all’intervallo i tigrotti chiudono in vantaggio.

Al rientro in campo dopo la pausa, il Benevento aggancia il pareggio: conclusione di Karic dal limite, De Rosa si oppone e sulla ribattuta Lanini insacca. Il Giugliano accusa il colpo e i giallorossi conquistano un calcio di rigore al 51’ per un tocco di mano di Caldore in area. Sul punto di battuta si presenta Ciciretti che non fallisce e completa la rimonta. I padroni di casa hanno una buona chance con Salvemini da distanza ravvicina, Manfredini para. Al 65’ Pastina colpisce il palo, l’arbitro però ferma il gioco per fallo in attacco. Mister Bertotto cambia qualche interprete, ma è ancora la formazione ospite a creare un pericolo con l’incornata di Terranova su suggerimento di Ciano. Nel finale girata imprecisa di De Sena e poco altro, dopo circa nove minuti di recupero la brigata di Auteri si assicura la posta in palio allo stadio De Cristofaro.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (75’ Barba), Cargnelutti, Caldore, Yabre (75’ Oyewale); Giorgione (69’ Gladestony), Maselli, De Rosa (82’ De Sena); Ciuferri, Salvemini, Balde (69’ Di Dio). A disp.: Baldi, Rob, Scognamiglio, Berardocco, Boccia, Valdesi, Oviszach. All.: Bertotto

Benevento (3-4-3): Manfredini; Capellini, Terranova, Pastina; Improta, Karic (61’ Pinato), Nardi, Simonetti; Ciciretti (91’ Masciangelo), Lanini (91’ Carfora), Starita (61’ Ciano). A disp.: Nunziante, Benedetti, Meccariello, Kubica, Marotta, Ferrante, Agazzi, Rillo, Viscardi, Talia, Bolsius. All.: Auteri

Arbitro: Nicolini di Brescia

Marcatori: 28’ Balde (G), 49’ Lanini (B), 53’ rig. Ciciretti (B)

Ammoniti: Terranova, Giorgione, Cargnelutti, Barba, Pinato