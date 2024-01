La Turris sblocca, poi il blackout di tre minuti: il Sorrento ribalta il risultato e vince la terza gara di fila

Serie C Girone C

Quarantacinque minuti di ritardo sulla tabella di marcia, orario posticipato per permettere agli addetti ai lavori di migliorare le condizioni del terreno di gioco dopo la nevicata delle scorse ore. Il Sorrento si prende il derby di marca napoletana allo stadio Viviani di Potenza, ribaltata la Turris. La brigata di Vincenzo Maiuri continua la sua corsa verso la salvezza, consolidando la posizione in zona playoff. Per la compagine di Bruno Caneo c’è da segnalare la terza sconfitta consecutiva e una classifica che si conferma deficitaria.

Intensità, qualche contatto di troppo e un paio di interruzioni caratterizzano la fase iniziale dell’incontro. Per la prima occasione bisogna attendere il 12’ con una conclusione di Pugliese deviata, la sfera arriva dalle parti di Saccani che non riesce ad indirizzare verso lo specchio di porta. Al 21’ azione personale di Badje che mette in difficoltà il reparto arretrato corallino, Esempio è costretto al fallo tattico. Cinque minuti dopo, sul capovolgimento di fronte, Maniero fa scattare la ripartenza e D’Auria manda fuori in acrobazia. Alla mezz’ora opportunità per i rossoneri con una botta di Bonavolontà dalla distanza, traiettoria che si spegne di un soffio fuori. Al 33’ missile di Ravasio dal vertice sinistro dell’area, Pagno - in campo al posto dell’infortunato Marcone - respinge. Pochi secondi più tardi è il palo a salvare gli ospiti, il destro a giro di Scala infatti si stampa sul legno. Nel finale di primo tempo, dopo una bordata di Pugliese, la Turris sblocca con Nicolao che sfrutta una giocata di Maniero e di testa manda alle spalle di Del Sorbo.

Il Sorrento rientra in campo dopo l’intervallo con furore agonistico e mette alle corde la Turris. Al 49’ una palla velenosa attraversa l’area biancorossa, Badje manca l’impatto per centimetri. Quattro giri di lancette più tardi, Pagno interviene sullo stacco di Blondett. Al 56’ Franco si fa portare via la sfera da Bonavolontà, il centrocampista di mister Maiuri impegna il portiere ospite con un tiro dal limite. Gli uomini di Caneo soffrono ancora: i padroni di casa si affacciano in avanti con un’altra azione, ma Cuccurullo non impensierisce Pagno. Archiviato un sussulto di Martignago, i rossoneri agguantano il pareggio al 73’ con il colpo di testa di Fusco su assist di Kolaj. Frascatore e compagni vanno in tilt, passano tre minuti e Ravasio completa la rimonta con un tap-in sul cross basso di Loreto. La Turris preme alla ricerca del pareggio, provandoci con D’Auria (77’) e De Felice (79’): il Sorrento gestisce ed esulta al triplice fischio.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Vitale (86’ Vitiello), Bonavolontà (69’ Riccardi), Cuccurullo; Badje (69’ Kolaj), Ravasio (86’ Panelli), Scala (61’ Martignago). A disp: D'Aniello, Albertazzi, Colombini, Di Somma, Messori, Kone, Capasso, Caravaca. All.: Maiuri

Turris (3-4-3): Pagno; Maestrelli, Esempio, Frascatore; Nicolao, Franco (79’ Nocerino), Pugliese (62’ Scaccabarozzi), Saccani (62’ Cum); De Felice, Maniero (74’ Matera), D'Auria. A disp.: Iuliano, Cocetta, Onda, Contessa, Giannone, Pavone. All.: Caneo

Arbitro: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano

Marcatori: 44’ Nicolao (T), 73’ Fusco (S), 76’ Ravasio (S)

Ammoniti: Bonavolontà, Vitiello (S), Franco, Esempio, Maniero, Nocerino (T)